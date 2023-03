Sabrina Sato faz primeiro pronunciamento após sua separação

A modelo Sabrina Sato anunciou o divórcio com o ator Duda Nagle na última terça-feira (21), através das redes sociais.

Após dois três de ter anunciado o fim de seu casamento com o ator Duda Nagle, na tarde desta sexta-feira (24), a modelo e apresentadora Sabrina Sato fez sua primeira “aparição” nas redes sociais.

Nos stories, a gata publicou uma foto do céu, bem azulzinho, com uma legenda, agradecendo o apoio e o carinho que ela vem recebendo desde o anúncio do divócio.

“Obrigada pelas manifestações de carinho e apoio que aquecem o coração. Sinto a energia positiva e o acolhimento de vocês”, legendou a modelo.