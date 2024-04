Sabrina Sato e Nicolas Prattes são elogiados e atriz dispara: “Isso porque você não nos viu pelado”

Amores, se existia alguma dúvida que esse casal é perfeito, ela não existe mais. Neste último sábado (20) a apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicola Prattes foram vistos juntinhos no aeroporto do Rio de Janeiro.

Ao serem abordados por um jornalista do portal do meu querido amigo Leo Dias, o casal, que estava com looks combinando, fez questão de responder os elogios do jornalista de forma bem humorada.

“Isso porque você não nos viu pelado”, brincou Sabrina, tirando boas gargalhadas de seu amado e do jornalista.