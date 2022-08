Sabrina Sato deixa os seios à mostra com vestido revelador

Apresentadora investiu na produção sexy que revelava suas curvas poderosas

Ai Sabrina, que corpo, mulher! A musa do mundo da moda usou um vestido poderoso em evento de luxo em São Paulo. A escolha, além de revelar as curvas turbinadas da apresentadora, mostrava os seios, afinal ela dispensou o uso do sutiã e apostou apenas em um lib, que tampa o bico dos seios.

O vestido de mangas longas e gola alta era todo cravejado de pedras e mesmo cobrindo todo o corpo tinha uma transparência que mostrava a beleza do corpo de Sato.

A musa complementou o look com acessórios maximalistas, pulseiras e brincos gigantes. Amei!