Sabrina Sato abre o jogo entrega se Nicolas Prattes é ciumento

Sabrina Sato usou suas redes sociais para compartilhar um pedacinho da sua vida amorosa com Nicolas Prattes com seus seguidores. Através do seu Instagram ela revelou que o ator é ciumento na relação.

Um dos seguidores da apresentadora quis saber o que Sabrina faz quando as pessoas sentem ciúmes dela. A artista surpreendeu na resposta. “Gente, ninguém sente ciúme de mim”, disparou. Bruno, um amigo da apresentadora, a contrariou dizendo que ele sente ciúmes dela, sim.

A artista rebateu dizendo que nem seu namorado, nem sua filha, Zoe — fruto do seu antigo relacionamento com Duda Nagle —, nem sua mãe, Kika, sentem ciúmes dela. “Que tem ciúmes de mim o que. Nem você, nem Zoe, nem Nicolas. Ninguém tem ciúmes de mim, é sério. Acho ótimo, mas ninguém tem”.