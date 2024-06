Sabina Simonato dá bronca no marido ao vivo em jornal: “Não está calor para regata”

Foi durante o ‘Bom Dia São Paulo’ que minhas amigas fofoqueiras ficaram malucas com Sabina Simonato dando uma bronca no marido, Evandro Gandolfi, diante de suas regatinhas. Aloca!

Enquanto falava sobre as mudanças climáticas, Sabina surpreendeu ao pedir para o marido aposentar o item de seu guarda-roupa: “A minha luta de todos os dias para arrancar a regata do marido”, iniciou o relato. “Não está calor para regata, não. Você esquece a regata. Chegou o inverno, você aposenta a regata”, a jornalista reforçou.

“Deixa ela guardadinha bem no fundo do armário. Quiçá não use nunca mais um ‘regaton'”, Simonato se divertiu com o pedido depois que o jornalista Hermínio Bernardo revelou que também recebe broncas por conta do item inusitado: “Sabina, você falou de usar uma camiseta mais fresquinha, mas não regatinha”, ele brincou.

“Quase todo dia eu estou tomando bronca de alguma senhora que reclama que eu estou sem blusa. Ainda mais esses horários mais cedo, quando ainda não amanheceu”, contou. “Coisa de mãe, você sabe. No mínimo essas senhoras são mães, toda mãe é preocupada com seu filho. Agora cedo tá friozinho. Põe uma blusa”, Sabina aconselhou.