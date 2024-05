Rua em Gramado desmorona e moradores são retirados de casa após fortes chuvas

Meu Deus! Os desastres naturais no Rio Grande do Sul não acabam. A Rua Henrique Bertoluci, em Gramado, desmoronou nesse final de semana devido às fortes chuvas que atingem o sul do país. A prefeitura municipal informou que o que fez o asfalto ceder foi uma infiltração em consequência da chuva. Só em Gramado, sete pessoas morreram vítimas de deslizamentos de terra. As informações são do g1.

Os moradores tiveram que sair de suas casas por risco à segurança. A Defesa Civil divulgou que já houve evacuações de seis bairros e cinco localidades no interior ao longo de 10 dias. Cerca de 142 áreas está com evacuação de pessoas para evitar possíveis acidentes maiores.7

Entre os problemas identificados pelo poder público estão infiltrações em imóveis e deslizamentos de terra. Há relatos de casas que desmoronaram.