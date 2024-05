Roubo? Viúva de Gal Costa é acusada de roubo por ex-produtor

Que história é essa? Mais uma vertente surge no caso da morte de Gal Costa, porque o ex-produtor Gabriel Fischmann usou suas redes sociais para acusar a viúva de Gal Costa de roubo. Wilma Petrillo foi acusada de furtar as joias deixadas pela cantora. A acusação ganhou uma publicação no Instagram com diversas provas sobre o sumiço dos itens.

Gabriel detonou a ex-companheira de Gal Costa e chegou a chamá-la de “ladra” e “estelionatária”. “Arraste as imagens para cima e leiam. Eu a acompanhei na loja da Cartier do Iguatemi-SP, que pode confirmar a limpeza de um relógio Cartier Tank Americaine de ouro branco. Não postei ainda sobre as joias Tiffany, Antonio Bernardo, Jack Vartanian e Lenny Niemeyer, principalmente as coleções ‘dadas’ pelo seu amigo joalheiro Antonio Bernardo, que pode atestar‼️”, disparou o rapaz.

E continuou: “Vou postar em seguida as joias. Só com 4 relógios acima, já acaba a teoria do ‘não existe joia’. R$ 655.000 só nestas fotos de 2 postagens!!️ Ladra, ladra, canalha, mentirosa”, detonou ele.

Gabriel Fischmann ainda fez mais duas postagens sobre o tema e ainda incitou o joalheiro a também denunciar: “Arraste: R$ 655.000,00 em 2 postagens: apenas 4 itens……… Amanhã postarei outras joias……… Cobre, Gabriel Costa‼️‼️‼️‼️‼️ Antonio Bernardo, colabore e bote a boca no mundo também……”, pediu ele, usando as hashtags “Wilma Petrillo estelionatária”, “Wilma golpista”, “Wilma ladra”, “narcisista”, “relação tóxica” e “Justiça”.