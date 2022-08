Roubando a própria mãe? Mulher foi presa no Rio suspeita de roubar R$720 milhões

Sabine Boghici conseguiu arrancar a bufunfa da mãe em obras de arte, jóias e golpes

Meu Deus, não estamos podendo confiar nem nos próprios filhos e aqui estamos falando de uma filha bem espertinha que deu o maior golpe na mãe, uma bufunfa de R$720 milhões. Dentre os muitos itens roubados, estão quadros de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e jóias. Babado!

Sabine Boghici foi presa na manhã de quarta (10) na Zona Sul do Rio, acusada de aplicar um golpe na francesa Geneviève Boghici, de 82 anos. A acusada é filha de Jean Boghici, um dos grandes nomes no mundo dos colecionadores e negociantes de arte do Brasil.

E muito se engana quem acha que Sabine atuava sozinha, porque ela é a cabeça pensante da quadrilha que roubou os itens da mãe. As más línguas contam que os ladrões se passavam por videntes para aplicar golpe.