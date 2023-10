Roque volta a ser internado na UTI. Entenda o caso

O assistente de palco de Silvio Santos teve que receber mais cuidado hospitalares após um desmaio, como diz sua esposa, Janilda Nogueira

Janilda Nogueira deu detalhe sobre o estado de saúde de Roque, assistente de palco de Silvio Santos. O amigo e Sisi esteve internado na UTI para tratar problemas há um tempo e chegou a fazer uma bateria de exames, mas desmaiou novamente e teve que ser levado às pressas para o hospital. Vale ressaltar que ele foi diagnosticado com Covid.

“Quero aqui dizer que nosso guerreiro Roque, depois de quase sete meses deste tombo, novamente se encontra no hospital”, informou, ao resgatar uma foto de uma queda que aconteceu no início do ano.

Uma alteração nos exames do coração fez com que o assistente ficasse mais um tempo internado para averiguar o que os sinais querem dizer. A esperança era que ele saísse da UTI ainda essa semana, na segunda (09).