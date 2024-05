Roque vai parar na UTI após episódio de síncope

Amores, é com muita preocupação que venho trazer essa notícia para vocês. Na manhã desta segunda-feira (20), o Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, no interior de São Paulo, soltou um novo boletim médico a respeito do quadro clínico do ex-animador de auditório do SBT, Gonçalo Roque.

Segundo o documento, que foi assinado pelo Dr. Alexander Bocchi Bacco, Roque, que está internado desde sábado, 18, quando passou mal durante um almoço de família, teve que ser transferido para a UTI devido a episódio de síncope.

“Declaro para os devidos fins, que o Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na unidade de terapia intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de síncope (desmaio) no dia 18/05/2024”, iniciou o boletim médico, que continuou: “No momento. o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos parentes, aguardando exame de imagem do ^rno (angioressonância) para complementação diagnóstica”.