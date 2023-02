Roque poderia ter perdido o braço em acidente grave

Ajudante de Silvio Santos voltou a ser internado por causa de um acidente na rampa do seu condomínio

Minha fofoqueiras do Leblon ficaram ligadinhas nas fofocas dos famosos e se preocuparam quando viram que Roque estava em estado crítico no hospital depois de sofrer um acidente na rampa do seu condomínio. O braço direito de Silvio Santos precisou ser levado às pressas para o hospital e correu risco de ter seu braço amputado.

De acordo com Fabíola Reipert, a esposa de Roque ainda informou que os médicos não gostaram de como estava o machucado no braço de Roque.

O risco era de pegar uma infecção generalizada, ou a amputação do braço. A esposa ainda disse que ele deve fazer um enxerto. O amigo de Sisi está usando as redes sociais para informar mais detalhes sobre o seu estado de saúde. Melhoras!