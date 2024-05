Roque passa mal em restaurante e SAMU demora para atendê-lo

Gente, eu estou assistindo um vídeo que uns amigos meus mandaram do programa Geral do Povo, onde a mulher de Gonçalo Roque, Janilda Nogueira relatou em detalhes sobre o mal súbito do ex- braço direiro do Silvio Santos.

Ela disse que estava indo buscar uma sobremesa para Roque, quando seu filho começou a gritar “mãe, meu pai tá passando mal”. Ela voltou correndo para a mesa e assim chegou no marido, começou a suplicar por ajuda e disse que o SAMU levou uma hora para socorrer Roque.

Ao ouvir isso, Geraldo Luís interrompeu a mulher indignado e dispara: “Sabe o que me revolta? A gente paga uma pancada de imposto nesse país. Sabe quando você vai no hospital e não é atendido pelo médico? É um absurdo. Se ele estivesse tendo uma convusão, o Roque morre”

Janilda disse que o atraso dos socorristas foi porque eles passaram por um acidente no caminho do restaurante, fizeram esse atendimento e em seguida, foram atender o ex-assistente de direção do SBT.