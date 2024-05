Roque, do SBT, aparece pela primeira vez após internação

Que susto! Contei para vocês que Roque tinha sido internado. Agora, ele apareceu pela primeira vez após a internação para dar o ar da graça e dizer que está tudo bem. Ele foi hospitalizado após ter um sangramento intracraniano após desmaiar em um restaurante.

Roque gravou um vídeo para o programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, comandado por Sonia Abrão, e apareceu em um quarto do hospital. “Infelizmente, na semana passada eu fui almoçar com a minha família e eu tive pequeno acidente. Eu desmaiei. E infelizmente vim parar aqui no hospital. Uma equipe maravilhosa está me dando uma grande atenção para mim. Eu estou bem, Deus e Nossa Senhora Aparecida têm me ajudado”, disse ele.

Na noite desta segunda-feira, 20, a família dele divulgou um boletim médico com o quadro de saúde dele. “Sr. Gonçalo Roque encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) deste serviço para vigilância neurológica devido a episódio de síncope (desmaio) no dia 18/05/24. No momento, o paciente encontra-se estável clínica e hemodinamicamente, assintomático e sem queixas, com exames laboratoriais inalterados e sem déficits neurológicos aparentes, aguardando exame de imagem do crânio (angioressonância) para complementação diagnóstica”, informaram.

Vale ressaltar que ontem (20), a Revista Quem soltou uma nota de que Roque teria morrido. Logo após, tiveram que soltar uma outra nota com uma foto do diretor bem (e vivo!).