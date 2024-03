Ronnie Lessa tinha como alvo não só Marielle, mas também a ex-presidente do Salgueiro, Regina Celi

Gente, não se fala em outro assunto. Se eu falar para vocês que eu ainda estou de pijama no celular e fazendo minhas unhas, e completamente passada com essa história da Marielle e da minha amiga Regina Celi, ex-presidente do Salgueiro. Vocês vão acreditar?

O ex-policial militar Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora Marielle Franco (PSOL), disse que foi contratado pelo bicheiro Bernardo Bello para matar a então presidente da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, Regina Celi. Tudo isso foi planejado durante a campanha de reeleição de Regina, que tentava um terceiro mandato na escola de samba.

Lessa contou que monitorou Regina Celi com o mesmo carro usado no assassinato de Marielle, um Chevrolet Cobalt prata, e que seu plano era matar a presidente do Salgueiro no mesmo bairro (Estácio) em que a vereadora morreu, localizado na região central do Rio, mas isso não foi levado a diante.

O também ex-policial militar Élcio de Queiroz, confessou que era o motorista do carro no atentado contra Marielle, e confessou em sua delação premiada que o motivo pelo qual Regina não foi assassinada foi por causa da hesitação do ex-bombeiro Maxwel Simões Corrêa, o Suel, durante um dos monitoramentos – o que teria irritado bastante Lessa.