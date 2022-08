Romance a la Disney: Rafa Kalimann revelou que seu romance com José Loreto se assemelha com o da Cinderela

Apresentadora deu detalhes da relação dos dois no ‘PodDelas’

Essa é para as minhas solteiras que ainda não encontraram um amor para chamar de seu. Rafa Kalimann parece estar super apaixonada por seu novo príncipe encantado, José Loreto. A musa deu detalhes da relação com o ator em entrevista ao ‘PodDelas’ e ainda disse que a história dos dois se assemelha com a da Cinderela, princesa da Disney.

“A gente já tinha se falado muito rápido antes por amigos em comum. No Domingão, a gente se olhou e falou: ‘Eita, está diferente’. Meu salto quebrou, ele catou meu pé e levou meu salto embora. Tem uma história de Cinderela contemporânea no meio. Teve uma coisa que mexeu com os dois”, disse.

Vale lembrar que os dois voltaram a se falar no ‘Domingão com Huck’, mas eles já tinham se esbarrado na vida tempos antes disso.

Rafa ainda contou que tem uma pasta no celular lotada de fotos com o ator. “A gente é muito fofo junto. A gente está naquela fase boa, e ele é muito humano, profundo”, revelou.