“Isso é muito superficial diante de tudo que vivemos e sentimos”, dispara Romana sobre assédio de Alok

Mãe de Ravi e Raika foi questionada sobre o marido assediado pelas mulheres e deu lição de maturidade

Uma mulher madura dessas, bicho é de arrepiar! Meu Deus! Romana Novais, esposa de Alok, respondeu a pergunta de uma internauta no Instagram que deixou a gente de boca aberta com tamanha maturidade. A muda não liga para o assédio que o dj sofre da mulherada, porque sabe que o que eles têm é muito maior.

Romana sobre assédio de Alok pelas mulheres (Foto: Reprodução)

“Isso é muito superficial diante de tudo que eu e ele vivemos e sentimos juntos”, escreveu a morena em relação ao assédio das mulheres nos stories com uma foto do Alok com os filhos.

Vale lembrar que o casal tem dois filhos, Ravi, 2 anos, e Raika, 11 meses. Tudo indica que a relação dos dois seja bem mais forte que qualquer burburinho e, principalmente, o assédio dos fãs diante a beleza do muso.