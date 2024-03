Rodriguinho confessa estar arrependido com suas atitudes no BBB 24

Genteee, parece que o Rodriguinho colocou a mão na consciência e tem se mostrado bastante arrependido das coisas que fez e falou dentro do BBB 24. E foram essas atitudes que fizeram o ex-vocalista dos Travessos sair do reality da TV Globo com rejeição de 78% .

Durante sua entrevista ao jornal O Globo, o cantor relembrou que a sensação de estar no programa já era de bastante incômodo, principalmente a saudade da família, as crises de ansiedade que teve no BBB, entre outras coisas.

“Eu realmente não estava mais aguentando, estava mal mesmo, sentindo falta, com saudade. Ao mesmo tempo estava com insônia, com ansiedade, dor no estômago direto, estava difícil para mim”, comentou.

O cantor também relatou que muita coisa foi tirada de contexto, falas mal interpretadas, até comentários que ele não disse e acabou levando a culpa.Apesar de todas as críticas que recebeu, Rodriguinho disse que tudo isso foi importante para ele mudar suas atitudes fora da casa e também agradeceu sua passagem no programa.

“Me vejo um cara diferente e aberto ao novo. Tem que ter muita coragem para participar de um programa desses sendo o que somos, com nossos medos e anseios. Eu me arrependo [de algumas atitudes], sim. Tem algumas coisas que eu falei ali que eu não tive consciência do que ia gerar aqui fora. Agora, lidando com isso com mais clareza eu entendo que poderia ter sido diferente”, finalizou.