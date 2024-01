Rodriguinho ameaça agredir Davi: “Vou dar um socão”

Furioso, o cantor ameaçou a comprometer sua permanência na casa para agredir o motorista de aplicativo.

Amores, após o Sincerão de ontem o clima da casa ficou beem quente, principalmente para o cantor Rodriguinho que chegou a ameaçar cometer violência física contra outro participante do reality, o Davi.

Durante uma conversa no quarto do líder, o brother, ficou com sangue nos olhos ao escutar os relatos de Wanessa, Yasmin, Luigi e Vinicius a respeito da atitude de Davi, no ao vivo. Diante disso, enfurecido, o cantor ameaçou a

“Quero que ele grite comigo. Quero que ele grite comigo, quero descer… Vou dar um socão… Ele é folgado”, afirmou o cantor, que foi contido pelos aliados.

Engraçado que, após todo esse teatrinho, ao topar com o motorista de app pela casa, com uma forma extremamente vergonhosa, os brothers se cumprimentam como se nada tivesse acontecido.