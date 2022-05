”Espero retribuir ao mundo de uma maneira ainda maior”, diz Rodrigo Mussi

Apresentador acredita que sua melhora tenha sido um milagre e planeja retribuir todo o carinho e orações dos fãs

Esse domingo, vocês não se esqueçam que têm um horário reservado no Fantástico, quero ver todas assistindo a reportagem de Rodrigo Mussi. A entrevista aconteceu na casa do ex-BBB e a gente já pode espiar um pouco do que rolou na entrevista que promete ser emocionante.

Eu nao perco o fantástico de domingo por nada! @oficialmussi que bom te ver bem! ❤️ pic.twitter.com/dW3OUTpl6I — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 27, 2022

“Estou de volta, quero agradecer demais o carinho, o amor e as orações de vocês. Estou feliz, é uma segunda chance e espero retribuir ao mundo de uma maneira ainda maior e ainda melhor”, diz Rodrigo.

Minha gente, eu fiquei chocada que a recuperação do apresentador foi realmente um milagre, ele só está um pouco mais magro, mas de resto, conseguimos reconhecer olindo sorriso de Mussi de longe.

É bom ver que está tudo em ordem, estamos ansiosas para assistir tudinho no Fantástico.