Rodrigo Mussi vive romance com ex-noiva de sertanejo

Eita! Rodrigo Mussi está de affair novo e trata-se da ex-noiva de um sertanejo bem famoso, Hugo, dupla de Guilherme. O apresentador chegou a viajar com Juliete de Pieri para a Chapada dos Veadeiros.

De acordo com Leo Dias, Rodrigo e Juliete estiveram junto de amigos em uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Ambos publicaram fotos no mesmo festival de música eletrônica que ocorreu na cidade, sem esconder que participaram do mesmo evento. Eles também se seguem mutuamente nas redes sociais.

Não menos importante, Hugo, ex de Juliete, assumiu seu relacionamento com a cantora Maiara, dupla de Maraisa, nesta quinta-feira, 6.