Rodrigo Mussi está vivendo um affair com Gabi Melim

Casal foi visto curtindo Fernando de Noronha em clima de intimidade e brincadeiras bobas e gostosas

Olha ele! Rodrigo Mussi não perdeu tempo e foi curtir as férias em Fernando de Noronha ao lado de um possível affair: Gabi Melim. Isso mesmo! Segundo as páginas de fofoca do Instagram, os dois estão juntos curtindo o visual paradisíaco da ilha.

Os dois tem entrado no radar das fofoqueiras depois de curtirem fotos e trocarem comentários cheios de amor e carinho, aumentando ainda mais os rumores.

Léo Dias ainda confirmou que os dois estão se conhecendo melhor. Vale lembrar que ela é uma das vocalistas da banda Melim e quem não conhece precisa conhecer.