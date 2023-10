Rodrigo Mussi é vítima de agressão em bar: “Covarde”

O ex-BBB apareceu nas redes sociais para dar sua versão da história e revelou que chegou a levar um soco no rosto durante uma noitada em um bar

Rodrigo Mussi deixou os seus fãs preocupados após contar que foi agredido em um bar no sábado (21). O ex-BBB contou que chegou a levar um soco no rosto em uma noitada com seus amigos e usou o Instagram para contar detalhes sobre o caso e o motivo da agressão.

“Eu estava num bar com meus amigos agora, me divertindo normal e um rapaz me agrediu na covardia por trás. Deu um soco na minha cara, ainda mais na região do acidente, onde não posso sofrer nada aqui. Foi do nada, não sei nem quem é”, disse ele.

Então, ele completou: “Vim pra casa agora, estou aqui tranquilo. Infelizmente, tem muita gente covarde no mundo e, sem motivo nenhum, tentou me agredir”.