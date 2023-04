Rodrigo Mussi e Arthur Aguiar fazem as pazes e jantam juntos em São Paulo

Para quem não lembra, os ex-BBB eram extremamente rivais durante a 22ª edição do Big Brother Brasil.

Meus amores, ao que tudo indica a paz finalmente voltou a reinar, isso porque, na noite de ontem (19), os dois ex-BBB, que foram extremamente rivais na 22ª edição do programa, Arthur Aguiar e Rodrigo Mussi, mostraram que o que acontece no BBB, fica no BBB, afinal, os gatos saíram para jantar juntinhos, em um restaurante em São Paulo.

Em seus stories, Mussi revela aos seus seguidores com quem será o seu date naquela noite e mostra o rosto do ator.

“Quero apresentar para vocês o meu date de hoje. A gente veio jantar aqui hoje, ele está meio tímido”, disse o ex-BBB

E é claro que o Arthur também iria mostrar para os seus fãs com quem ele estava. Também nos stories, o ator revelou com quem ele iria jantar.

“Depois da academia, aquele jantarzinho, né? E aí Pai?, mostrando o Rodrigo.

Mas me digam vocês, vocês shippam essa amizade de milhões?