Rodrigo Mussi desmente que tenha mandado indireta para Viih Tube

O influenciador supostamente teria mandado uma indireta para a ex-amiga, logo após uma reportagem sobre sites de apostas.

Gentee, após a suposta indireta do influenciador e ex-BBB Rodrigo Mussi, para a Viih Tube, viralizar em todos os lugares possíveis, em entrevista ao Gshow, o moreno afirmou que em momento algum citou o nome da influenciadora e também ex-BBB.

“Sobre o meu post, não citei nome de ninguém. Como sabem, já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar…”, declarou o influenciador, que logo em seguida afirmou: “E não pretendo me estender mais sobre esse assunto. Ou seja, não tem NADA absolutamente NADA a ver com que estão divulgando”.