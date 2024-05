Rodrigo Faro se pronuncia sobre esquema de corrupção: “Vítima desse escritório”

Amores, mais cedo contei para vocês que o apresentador Rodrigo Faro, sua esposa, Vera Viel, e o jogador Bruno Duarte estão sendo alvo de uma investigação de esquema de corrupção, na Itália.

Contudo, em nota enviada ao Terra, a equipe do apresentador se pronunciou sobre o assunto, afirmando que ele e sua família teriam sido vítimas do escritório Diritto di Cittadinanza SRL.

“Hoje pela manhã, dia 27 de maio de 2024, Rodrigo, bem como qualquer outro cliente que tenha contratado os serviços do referido escritório, foi pego de surpresa com o suposto envolvimento deles num esquema de corrupção para obtenção de cidadania e passaporte italiano […] As matérias repercutidas na imprensa brasileira deixam claro que Rodrigo e sua esposa foram citados como beneficiários do esquema, ou seja, foram vítimas desse escritório e de sua equipe, uma vez que contrataram o serviço de uma empresa supostamente legal, idônea e que seguia com os procedimentos de acordo com as leis italianas. Prova disso é que o processo foi aprovado e os passaportes foram emitidos”, afirma a nota da equipe de Rodrigo.