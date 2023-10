”Rodrigo Faro não processou a TV Globo”, esbraveja Danilo, irmão do apresentador

O comunicador fez um post em suas redes sociais para revelar que o seu irmão não processou a TV Globo, diferente do que muitos veículos estavam afirmando

Danilo Faro usou suas redes sociais para dar um chega pra lá nos sites de fofoca (Oh, meu Deus!) que traziam que seu irmão, Rodrigo Faro, teria processado a TV Globo. Acontece que isso não aconteceu e ele contou detalhes sobre a repercussão do caso. Ele ainda explica que Faro tem uma gratidão pela Global, onde trabalhou por 11 anos.

“O grande problema dos jornalistas de hoje é que grande parte deles cometem um erro primordial do jornalismo sério e com credibilidade, a falta de checagem dos fatos e fontes duvidosas. Então, como um jornalista “das antigas” que sou, venho aqui repudiar esse tipo de notícia falsa, tendenciosa e com um único objetivo, o de prejudicar uma pessoa gratuitamente”, disse.

Ele ainda completa: “Rodrigo tem muita gratidão pela TV Globo onde trabalhou por 11 anos e deixou muitos amigos por lá, os quais mantém contato e amizade até hoje. Então, mesmo contrariado, pois não sou de dar palco a quem faz um trabalho medíocre, me senti na obrigação de interromper meu trabalho aqui no México com a Jojo, para dizer que essa notícia é FALSA e que Rodrigo não processou a TV Globo e nenhum outro veículo. Se no mundo artístico a Fake News tem essa força assustadora, eu fico imaginando em época de eleições, no ambiente da política o que vai ser. Triste fim do profissional sério da imprensa”, finaliza.

Quero aproveitar e mandar um beijo para Danilo e dizer que ele está com um corpo impecável. Acompanho Rodrigo Faro desde a TV ZY Bem Bom.