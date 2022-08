Rodrigo Faro mostra foto caracterizado de Silvio Santos: “Jornada puxada, difícil e exaustiva”

Apresentador vai interpretar Sisi no longa ‘O Sequestro’

Minhas noveleiras também podem ser cinéfilas? Quando o assunto é Silvio Santos eu acho que todos nós perdemos um pouco a pose, afinal, temos uma curiosidade imensa sobre a vida do apresentador mais famoso do SBT. Rodrigo Faro não deixou de mostrar que tem sido uma jornada difícil encarar o personagem de Silvio para o longa ‘O Sequestro’.

“Fim de uma jornada puxada, difícil, exaustiva… 40 dias filmando e apresentando meu programa simultaneamente e sem parar. Longe da família, dos amigos. Um cuidado maluco com a voz, o corpo, o personagem”, contou Rodrigo.

O apresentador ainda contou que no período de filmagem chegava tarde por causa das gravações do ‘Vai Dar Namoro’, que tem ganhado cada vez mais espaço nas mídias com seus participantes icônicos.

“Eram 3 horas de caracterização, ensaios das coreografias para o Dança Gatinho, tudo junto. Que loucura, meu Deus. Mas apesar do cansaço, essa foi uma jornada muito linda e emocionante. Tudo valeu muito a pena. Uma honra, uma felicidade de poder homenagear meu maior ídolo na TV!”, disse.

O filme vai abordar o caso policial de 2001, em que Sisi foi feito de refém junto da filha, Patrícia Abravanel.