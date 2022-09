Rodrigo Bocardi fica arrasado com morte de jornalista e revela pedido: “Não desista”

O jornalista pediu um momento de silêncio em respeito ao falecimento do amigo

Ai gente, escorreu uma lágrima aqui… Rodrigo Bocardi se emocionou no final do ‘Bom Dia São Paulo’ depois de homenagear Wagner Valim, que trabalhava no telejornal e morreu depois de um infarto fulminante. Na ocasião, o apresentador revelou que em uma das últimas conversas com o amigo foi aconselhado a não desistir, afinal, ele era uma representação dentro da TV.

“No último encontro com ele, pediu para tirar uma foto e disse: ‘Rodrigo, você não desista, você nos representa. É a importância do Bom Dia São Paulo. Sabe o que isso significa na vida de todos?’. E eu falava: ‘Não dá, Valim, eu penso em desistir. É difícil”, contou.

Bocardi ainda disse que Valim dizia a ele que o jornalismo é coragem. “Eu penso, muitas vezes, em desistir, e a palavra dele é insista, persista. Esse Bom Dia vai continuar a pedido do Valim”, decretou o jornalista.