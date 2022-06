”Não estava me achando a atração principal”, rebate Rodrigo Apresentador

Cantor foi convidado para abrir show de Pocah e rebate comentários de que ele estivesse “se achando”

É minha gente, deu o que falar o retorno de Rodrigo Apresentador para os palcos do Brasil. O cantor foi convidado para abrir o show da Pocah em Balneário Camboriú, e a internet foi à loucura dizendo que o artista estava se achando “atração principal” do evento. Em vídeo, Rodrigo respondeu a pergunta de um internauta que falava sobre o acontecido.

“Sim tive essa noção até porque quando me convidaram para abrir o show da Pocah eu sabia que as pessoas estavam ali para ver o show da Pocah, se fosse o show do Rodrigo Apresentador aí as pessoas estariam ali para ver o Rodrigo Apresentador. Não estava me achando a atração principal não, embora todos os sites publicaram apenas que Rodrigo Apresentador abriu o show da Pocah”, disse em vídeo.

Após ser convidado para abrir o show de Pocah em Balneário Camboriú, a drag Rodrigo Apresentador diz que sua participação foi mais comentada do que a atração principal.pic.twitter.com/jjGmRSKG5I — PAN (@forumpandlr) June 13, 2022

Entenderam o recado? Isso chama profissionalismo de quem sempre pode estar nos palcos sem esconder a verdade do seu público. Sou fã Rodrigo!