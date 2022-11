Rodolffo quer construir família: “Um dos meus futuros planos”

Cantor respondeu uma caixinha de perguntas que questionava o motivo dele parar de aparecer com ficantes em sites de fofoca

Quem te viu, quem te vê hein, Rodolffo? O cantor usou os stories do Instagram para dar sua opinião sincera sobre sua vida pessoal. Depois de ser questionado por que tinha parado de aparecer com as famosas ficantes nos perfis de fofoca, o muso respondeu que não pega bem, afinal, ele quer construir uma família.

“Eu quero de verdade, daqui um tempo ter minha família, saca? Cada dia que passa eu sei que eu quero que minha vida seja assim. Esse é um dos meus futuros planos”, iniciou.

E ele ainda contou que ficar aparecendo em perfil todo tempo com mulher atrapalha a sua reputação na busca da pessoa que dê valor de verdade. “Não vai ficar mais bacana, concorda? É isso, tô de boa!”, escreveu ele.