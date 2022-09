Rock In Rio sem Anitta? “Não tem explicações para isso”, explica Medina

Idealizador do evento contou que sempre haverá um artista que gostaria que estivesse no line up

Um dos assuntos que não saem da boca do povo é o motivo de Anitta não estar no line up de nenhum dos palcos do Rock In Rio. Roberto Medina, idealizador do festival, contou que não há motivo e não há explicação para o fato, afinal sempre vai haver alguém que gostaria que um certo artistas estivesse nos palcos, mas é impossível agradar a todos.

“Não tem explicação para isso. Não é só a Anitta que não está aqui. Muitas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui não estão. Tenho muita vontade de trazer o Roberto Carlos, mas ele some e não vem. Falei com o Ney Matogrosso em Portugal também. Acho que é isso, de acontecer. Por exemplo, eu queria que a Avril Lavigne estivesse no Palco Mundo, mas não deu tempo, já estava fechado, e ela foi pro Sunset”, contou Medina em entrevista para a VEJA.

Vale lembrar que Anitta esteve como uma das atrações principais do Rock In Rio Lisboa e que ela estreou no festival do Brasil em 2019 com uma apresentação que fez o público ir à loucura.