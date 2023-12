Robô sai do controle em fábrica da Tesla e ataca funcionário

Já contei para minhas amigas que morro de medo desses assuntos de que os robôs vão comandar o mundo todo. Um robô da fábrica de Elon Musk, atacou um engenheiro em uma de suas fábricas da Tesla. A máquina agarrou o funcionário quando ele estava reprogramando outros equipamentos.

O caso aconteceu em Austin, no Texas, Estados Unidos. A máquina cravou os dedos de aço nos braços do empregado e o deixou sangrando no local.

Por lei, a Tesla é obrigada a informar as autoridades sobre incidentes envolvendo funcionários, uma vez que a unidade tem um alto índice de automação.