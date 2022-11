Roberto Justus classifica relação com Adriane Galisteu no passado como “irresponsabilidade momentânea”

Em entrevista para o canal do Youtube de sua filha, Fabiana Justus, ele revela detalhes sobre a relação com a loira no passado

Durou pouco e Roberto Justus tem a explicação para o que rolou no seu relacionamento rápido com Adriane Galisteu. Em entrevista para o canal no Youtube de sua filha, Fabiana Justus, ele contou detalhes e disse que a diferença entre os dois foi um obstáculo que separou os dois, mas o empresário não deixa de contar que a relação foi impulsionada por uma infelicidade. “Tive um casamento relâmpago com a Adriane Galisteu, que não teve filhos e durou quase dois anos, de namoro durou um. Totalmente diferentes um do outro, uma responsabilidade momentânea também eu estava meio carente, meio infeliz e foi aquela coisa arrebatadora, que dura tanto quanto a rapidez que elas vieram”, disse ele. O empresário ainda aconselha que a compatibilidade entre o casal deve ocorrer em alguns pontos. “Ela é uma pessoa muito legal, totalmente diferente de mim. Quem fala que os oposto se atraem eu falo que não você tem que ter identidade de gosto e jeito com a pessoa”, declarou.