Roberta Miranta revele detalhes íntimos para Leo Dias: “Eu já namorei uma travesti linda”

A gente ama a Roberta, principalmente nessa nova versão digital influencer. Durante uma entrevista para o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, divulgado hoje, 17, Roberta Miranda abriu o coração e contou detalhes da vida intima. A cantora revelou que fez uma promessa para a mãe, para não falar sobre sua vida pessoal, devido a sua bissexualidade.

Durante a entrevista a sertaneja contou que se apaixonou por ‘Luz Del Fuego’, uma travesti que se apresentava com uma cobra: “’Luz Del Fuego’ era um travesti que fazia um trabalho muito lindo, em São Miguel Paulista, na Zona Leste, com a cobra que eu morria de medo, ela usava aquilo como se fosse uma echarpe. Ela era muito linda, morena linda de matar, olho verde de doer e eu muito menina me apaixonei e ela/ele se apaixonou também”, contou Roberta.

Ela concluiu contando que o namoro precisou ser interrompido por conta da família que não aceitaria aquela situação há 50 anos atrás. A travesti chegou a ir na porta da casa de Roberta para conversar e então a cantora rompeu o relacionamento.