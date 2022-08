Roberta Miranda sobre Gusttavo Lima: “Decepcionada! Quebrou o cristal”

A gente espera que esse telefonema aconteça e acabe com esse clima entre eles. Durante entrevista ao Leo Dias, a cantora Roberta Miranda contou que foi em um show do cantor Gusttavo Lima, e quando foi ver o cantor ela foi agredida por um segurança. Ao receber a informação que o cantor estava passando mal, ela ligou para uma médica do Hospital Sírio Libanês e pediu que em caso de emergência ela mandasse uma ambulância para o local do show.

A assessora de Gusttavo Lima, que é a mesma assessora que Roberta, falou para ela que ele estava à caminho do palco e então ela tentou ir dar um abraço nele: “Esperei no carro, uma hora, fui lá, não consegui, aí ele saiu, assessoria de imprensa dele disse ‘Roberta, Gustavo tá saindo, tá subindo a rampa’, falei pronto agora vou dar um abraço nele. De novo brecada, então aquilo me humilhou muito.

Ela ainda disse que esperou um telefonema do cantor para se desculpar, pois era o que ela teria feito em situação oposta. Ela finalizou contando que entrou com um processo contra o segurança, e ao saber que isso iria respingar em Gusttavo, ela logo retirou o pedido. Dias depois descobriu que o segurança estava processando ela.