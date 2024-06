Roberta Miranda faz desabafo após enterro de Chrystian: “História valiosa”

Roberta Miranda emocionou ao falar sobre a perda do seu amigo do sertanejo, Chrystian. A cantora ressaltou que não sabe lidar com o luto e disse que ficou chorosa e abatida, chegando a perder a noite de sono.

“Acabei de chegar, fui ver o Chrystian. Quem me conhece sabe que eu não convivo bem, não adianta. Tenho até uma dificuldade de falar da morte. Fico muito chorosa, perco noite de sono… É isso. Tem uma história muito valiosa entre eles e eu. Eu tinha um sonho de ser uma intérprete e eles gravaram cinco canções minhas como compositora. Lutei primeiro como compositora. […] Tudo isso passa pela minha cabeça. Essa gratidão que tenho por eles é algo inenarrável”, lembrou emocionada.

Na legenda, ela ainda escreveu: “Lidar com perdas para mim não é fácil, ainda mais falando dele. Desde ontem quando soube dessa notícia estou triste, sem disposição e só pensando em tudo o que vivemos na música. Nunca vou esquecer a primeira chance de mostrar o meu trabalho e logo depois, tive o privilégio das 5 gravações”, lembrou ela.

A cantora disse ainda que, apesar de estar mal com situação, seguirá com sua agenda de compromissos. “Sempre vou lembrar de você amigo, com muito carinho, com muitas risadas. Mesmo triste, o meu lançamento de amanhã, Majestade, o Sabiá com a Luísa Sonza, às 08h da manhã, se mantém, em respeito a tudo o que já estava programado e também a Luísa. Esse lançamento, dedico a você, Chrystian”, encerrou.