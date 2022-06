Robert Pattinson o homem mais bonito do mundo? A ciência não conheceu Cauã Reymond

A pesquisa científica nomeou o ator americano como o rapaz com os traços mais próximos do que seria a perfeição para os gregos

Ai gente, e o Brasil? Esses cientistas foram clubistas e avaliaram somente o que lhe interessava, claro que eu não nego que faria demais, mas no off, para meu Cauã não sentir ciúme. Aloca! A ciência classificou Robert Pattinson como o homem mais bonito do mundo de acordo com as métricas gregas de perfeição.

Robert Pattinson é o homem mais bonito do mundo, de acordo com a ciência.



A pesquisa concluiu que Robert tem o rosto e detalhes faciais estabelecidos pelos gregos como a ideia de "homem perfeito".



Henry Cavill ficou em segundo lugar, seguido por Bradley Cooper. pic.twitter.com/GoA6EnLD3b — PAN (@forumpandlr) June 20, 2022

Pensa que acabou? Nada! Henry Cavill ficou em segundo lugar (tem cabimento?) e em terceiro lugar Bradley Cooper, juntos e shallow now! Afe, Brasil tem o maior número de homens gostosos por metro quadrado, como puderam esquecer?

Vou fingir que levaram em consideração apenas as belezas gregas, para não me estressar.