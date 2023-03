Rita Batista pede cassação de vereador bolsonarista que diz que a cultura dos baianos é viver na praia tocando tambor

Vereador bolsonarista, Sandro Fantinel, disse que as empresas de agricultura precisam contratar mão de obra argentina e não de baianos

O pau caiu a folha depois que o vereador de Caxias do Sul defendeu a contratação de Argentino e não de baianos, se referindo a cultura dos baianos como “povo que vive na praia tocando tambor”. Sandro Fantinel terá o seu mandato cassado por Rita Batista por causa de sua fala discriminatória e problemática.

“Agora o patrão vai ter que pagar empregada para fazer a limpeza para os bonitos, é isso que tem que acontecer? Tem que colocar eles em hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? Agricultores, produtores, empresas, vou dar um conselho: Não contrate aquela gente lá de cima, vamos contratar os Argentinos. Todos os agricultores que contratam Argentinos são limpos, trabalhadores, corretor e cumprem horário. Agora com os baianos que a única cultura que eles tem é ficar na praia tocando tambor, era normal que fosse ter esse tipo de problema. Deixa de lado esse povo para vocês não se incomodarem novamente”, diz ele.

A influenciadora usou as redes sociais para atacar o vereador. “Vereador, eu espero verdadeiramente que o senhor seja cassado por quebra de decoro. Numa fala só, o senhor feriu o seu regimento, a constituição, o código penal, o direito do trabalho, os organismos responsáveis pelas operações contra crimes dessa natureza, a honra das pessoas que foram escravizadas e um estado inteiro. Me refiro primordialmente ao ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO”, escreveu na legenda do post.