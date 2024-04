Rita Batista passa a integrar o time do Saia Justa, no GNT

A nova temporada do “Saia Justa”, com estreia prevista para o segundo trimestre deste ano, no GNT, trará novidades em sua formação. Rita Batista chega para integrar o time da atração ao lado de Bela Gil e Gabriela Prioli. Mulher, negra e comunicadora há quase 21 anos, Rita é uma profissional de rádio, TV e palco e sempre esteve comprometida com o combate ao racismo, sexismo e intolerâncias de toda ordem. Além de ser criadora de conteúdo e mestre de cerimônias, passou pelos principais grupos de comunicação na capital baiana e na mídia nacional. Já apresentou o quadro “Saia Pelo Brasil”, do “Saia Justa”. Atualmente, lançou o livro “A vida é um presente” e é apresentadora do programa “É de Casa”, da TV Globo. Rita vai conciliar a participação nas duas produções em 2024.

“É um prazer enorme entrar para o time desse programa que é tão especial para mim. Comandado por mulheres, ele está há mais de 20 anos no ar trazendo pautas e debates importantes para o público! Sou espectadora desde sempre e estou empolgadíssima pra dividir o sofá com as outras Saias. Me aguardem!”, afirma Rita.

