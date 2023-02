Rihanna sobre carreira na música: “Não tenho nenhuma atualização sobre isso”

Em entrevista recente ao “Good Morning America” ela falou sobre os próximos passos na carreira como cantora

Rihanna deu o que falar com sua apresentação no Super Bowl, em que revelou estar grávida do seu segundo filho. O público ainda quer saber sobre o possível retorno da cantora no mundo da música, mas ela mesma disse em entrevista em entrevista recente ao “Good Morning America” que ela não tem atualizações sobre seu retorno.

“Eu estou animada para realmente lançar músicas novas, mas eu ainda não tenho nenhuma atualização pra você, não ainda” confessou a estrela

Lembrando que os fãs ficaram muito agitados, pois todos esperavam que ela fizesse o anúncio de uma turnê, mas vem baby Riri por aí.