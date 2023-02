Rihanna irá fazer show no Brasil entre setembro e outubro, diz jornalista

Norberto Flesch afirmou que a cantora irá se apresentar no país ainda esse ano

Ressurgiu das cinzas e está deixando os seus fãs brasileiros animados com a ideia de um possível show no país ainda este ano. José Norberto Flesch afirma que Rihanna vai desembarcar em terras brasileiras entre setembro e outubro.

A informação pode ser complementada com o Page Six, que informou que ela sairá em turnê depois da sua apresentação no Super Bowl. A cantora usaria o buzz da sua apresentação para soltar a possível turnê.

Muitos fãs ainda apostam que ela possa vir para o The Town, festival que acontece em São Paulo no período citado por Flesch.