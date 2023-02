Rihanna irá anunciar turnê após o Super Bowl, diz site

De acordo com o Page Six, a cantora irá fazer o anúncio após sua performance neste domingo (12)

Será que vem aí? Os fãs de Rihanna não perdem por esperar e tudo indica que a musa vai sair em turnê. De acordo com o Page Six, que conversou com fontes próximas à cantora, ela irá fazer o anúncio neste domingo (12), após a sua apresentação no Super Bowl.

“Houve muita conversa entre as pessoas, especialmente nas últimas semanas, de que Rihanna está se preparando para anunciar uma turnê. Parece ser mais do que apenas boato neste momento”, disse um dos insiders.

Por outro lado , outro entrevistado disse que a turnês está correndo sob segredo absoluto. “Desde os detalhes de seu show no intervalo até o que vem a seguir”. Eu não perco esse Super Bowl por nada!