Filho de Rihanna nasce no dia 13 e web vai à loucura

Deolane foi uma das personalidades que comemoraram a data de aniversário do primogênito da cantora

“Filho da Rihanna nasceu dia 13? É sobre isso galera”, escreveu a Dra. Deolane em seu Twitter. Será que esse é um sinal para o que pode vir neste ano de eleição? Só saberemos no dia que as urnas contarem os votos, mas o que sabemos é que o público ficou maluco com a notícia de que o filho da Rihanna nasceu no dia 13 deste mês.

Filho da Rihanna nasceu dia 13? É sobre isso galera — Dra. Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) May 19, 2022

O bebê da Rihanna nasceu no dia 13.



13 viu gente.



13.



13 em 2022 viu?



13. — Tati Nefertari (@TatiNefertari) May 19, 2022

A internet foi à loucura com o fato e o Twitter encheu de comentários de que isso poderia ser um sinal da vitória de Lula contra Bolsonaro. Vale lembrar que os dois são candidatos à presidência do Brasil.

A notícia do nascimento foi dada pelo site TMZ e o filho da cantora com A$SAP Rocky ainda não teve o nome revelado para a mídia. O povo vai ficar doido, tem criança chorando.