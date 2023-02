Rihanna diz estar com ‘medo’ de sua apresentação no Super Bowl esse final de semana

Cantora é uma das atrações mais aguardadas no intervalo da competição por estar muito tempo longe do mundo da música

Finalmente ela falou algo sobre a sua apresentação no Super Bowl esse final de semana. Rihanna deixou os fãs bem apreensivos e ansiosos para ver o que pode estar chegando aí. Para quem não sabe esse é um grande retorno da diva pop, porque ela estava há tempos longe do mundo da música. Há boatos de que ela ainda vai lançar uma turnê depois do ‘halftime’.

“Maternidade, Oscar, Super Bowl; ainda estou me beliscando, sério” , disse ela ansiosa para o domingo (12).

Ela ainda brincou: “Domingo, é o dia! Estou tão focado no Super Bowl que esqueci totalmente que meu aniversário está chegando. Esqueci totalmente sobre o Valentine´s Day”.