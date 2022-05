Três animais com chifre: “A Nicole”, dispara Rico em jogo dos pontinhos

Nicole Bahls não teve papas na língua para falar da traição do ex-marido e Rico aproveitou para alfinetar

Meu pai amado, o mundo dos famosos está cheio de kikiki, do jeito que a gente ama. Nicole Bahls e Rico, ex-Fazenda, foram no programa do Silvio Santos jogar o famoso Jogo dos Pontinhos. Ao ser questionado sobre três animais com chifre, Rico jogou Nicole no meio de sua lista. Olha o veneno!

“Três animais com chifre”, disse Patrícia. Rico respondeu: “A Nicole, só isso. Veado, touro e vaca de chifre”, investiu o ex-Fazenda.

– Três animais com chifres

– Rico: A NICOLEE pic.twitter.com/2hwy8zGQn4 — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 25, 2022

Nicole também gerou muito bafafá ao ser questionada de famosos que já pularam a cerca. A musa não exitou em responder: “Arthur Aguiar e Marcelo Bimbi, meu ex. Eu larguei do meu marido, porque tomei uma. Não perdoei, porque depois vira bagunça, comigo é uma só”, disse Bahls.

O que foi esse programa do Sisi esse domingo? Meu Deeeus, tô louca!