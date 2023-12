Rico Melquiades vê nude de Leandrinha e fica impressionado: “Estou sem palavras”

O ex-participante de A Fazenda compartilhou a sua reação ao ver o órgão genital da influenciadora, que é transexual.

Meu amores, durante o primeiro dia da Farofa da Gkay 2023, algo bem inusitado aconteceu envolvendo o influenciador Rico Melquiades e a influenciadora transexual Leandrinha Du Art.

Em um momento de distração, Leandrinha resolveu mostrar seus nudes para o ex-participante do reality A Fazenda, que através das suas redes sociais, compartilhou a sua reação com os seus fãs.

“Leandrinha vai mostrar os nudes dela pra gente, para mim e para o Matheus”, iniciou Rico, que logo em seguida afirmou que ficou impressionado com o tamanho do órgão genital da influenciadora, chegando a citar o seu namorado, Matheus Freire, que também ficou chocado com o que estava vendo: ”Gente, por que não veio em mim esse tamanho todo? Se apaixonou, Matheus? Eu estou sem palavras”.

a leandrinha impactando a população com um nude dela na farofa da gkay pic.twitter.com/WS3FHY93Bh — Deprê (@universitariaOF) December 4, 2023