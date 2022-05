Eliana e Rodrigo Faro, por que choram? O sucesso dos domingos no SBT e na RecordTV é Rico Melquiades!

O campeão da ‘Fazenda 13’ está fazendo o maior sucesso em duas emissoras ao mesmo tempo!

Sei lá o que está acontecendo na vida de Rico Melquiades desde o ano passado, mas uma coisa eu garanto: é momento de brilho na vida dele, viu? Após ganhar ‘A Fazenda 13’, o humorista está brilhando nas telinhas aos domingos.

No último domingo, (22), ele participou do “Programa Silvio Santos” e “Hora do Faro” e viralizou em ambos os programas. No programa do dono do baú, Rico SECOU Gabriel Cartolano durante o “Jogo dos Pontinhos” — e eu super entendo Rico, viu? Que homem! No fundo do vídeo, enquanto seca o rapaz, ele pergunta a alguém se Gabriel é casado e com quem e comenta que ele é lindo e gostoso. Eu AMO Rico Melquiades!

Em outro vídeo, durante o quadro “Vai Dar Namoro” no programa de Rodrigo Faro, no qual o humorista é conselheiro amoroso, uma participante julga um candidato por ter 1,70m e o achou baixinho. Rico tratou de dar um safanão na moça e disparou: “Amiga, o que importa não é altura não. Você tá aí tão alta há tanto tempo e ‘tá solteira aí”. BOA, RICO!

Só sei que Melquiades está conquistando seu espaço nas telinhas aos poucos e só tende a conquistar cada vez mais. Afinal de contas, se tem uma coisa que Rico tem além de humor é carisma!