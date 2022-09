Rico Melquiades não vai com a cara de Yasmin Brunet: “Olhou para mim e virou a cara”

Em vídeo para os stories do Instagram o ex-fazenda não colou a figurinha da modelo no seu álbum

Deu o que falar e meu celular não parou um minuto depois de uma sequência de stories do Rico Melquiades. Na ocasião, o influenciador disse não colar a figurinha de Yasmin Brunet no seu álbum e depois explicou o motivo. Rico contou que em uma festa que ele estava presente no camarote deu tchau para a loira e ela virou a cara, perguntando para a amiga quem ele seria.

“Eu estava em um camarote em cima e ela estava em um embaixo. Me falaram: ‘Aquela é a Yasmin’ e eu dei tchau pra ela. Por mais que você não conheça uma pessoa, o que você vai fazer de volta? Dar tchau. Se uma pessoa dá um tchau pra mim, eu vou dar de volta. Ela não. Ela olhou pra mim, olhou pra amiga dela e falou: ‘Quem é esse?’ e virou a cara. Aí eu falei: ‘Meu Deus, que nada a ver’”, explicou Melquiades.

Rico ainda conta que depois que Mileide Mihaile chegou ao local e viu os dois juntos, veio se desculpar com o peão, afirmando ser míope. “Eu não queria que ela me conhecesse, eu queria que ela me retribuísse, desse tchau. Quando eu estou em uma festa que um seguidor, um fã, uma pessoa me dá tchau, eu dou tchau de volta também. Ela [Yasmin] foi super escrota comigo, eu achei. Depois que a Mileide chegou no camarote, aí ela veio perto de mim e falou: ‘Ah, me desculpa, eu não sabia que era você, eu tenho miopia’. Desse jeito”, fogo no parquinho.