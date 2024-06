Rico Melquiades critica Eliana no SBT e é cortado pela produção

Genteeee, o Rico Melquíades protagonizou um climão daqueles durante o Fofocalizando na tarde desta sexta (28). Ao ser questionado sobre suas experiências negativas com artistas, o campeão de A Fazenda 13 citou a apresentadora Eliana e contou ter tomado uma bronca do diretor Márcio Esquilo no ponto eletrônico. “Não quer que eu fale”, disparou.

O influenciador está participando do programa do SBT ao lado de Deolane Bezerra, já que o elenco está desfalcado por causa da licença médica de Cariúcha e das férias de Gabriel Cartolano.

Leo Dias perguntou ao humorista se já havia tido alguma experiência não tão bacana com alguma personalidade da mídia. Então, Rico soltou o verbo sobre o assunto: “Gente, quero falar da Eliana, que saiu recentemente do SBT”, disse Rico, que acabou causando um climão. “Segura, peão”, soltou Gaby Cabrini.

Logo depois, o ex-Fazenda disse ter tomado um esporro em seu ponto eletrônico. “Não deixaram eu falar. Mandaram eu calar a boca. Se é verdade, é para falar. Tirei até o microfone porque o diretor não quer que eu fale”, emendou.

“Eu tive uma experiência com ela que não foi tão legal antes de trabalhar com internet. Vão cortar?”, questionou ele, ao saber que o programa é ao vivo.

então, Leo Dias deu um jeito para a situação fosse à frente dirigiu a palavra para Deolane, que preferiu não citar nomes de famosos. “Ah lá, me cortaram”, finalizou Rico.