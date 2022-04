Ricassita no BBB? Rico faz inscrição para BBB23

“Já passou por aí a Mamacita, a Nanacita e agora a Ricassita”, declara ex-Fazenda para Boninho

Era um BBB movimentado que vocês queriam? Pois agora vocês estão a um passo de ter o que vocês pediram com o rei das tretas: Rico. Ex-Fazenda fez sua inscrição para a próxima edição do programa.

“Adivinhem o que vou fazer agora? Vou começar minha inscrição para o BBB23”, diz Rico em seus stories, mostrando que não tem medo de reality nenhum.

O ex-fazendeiro ainda investe no diretor do programa: “Boninho me chama, já passou por aí a Mamacita, a Nanacita e agora a Ricassita”, diz, prometendo ser a nova revelação da edição, o que ele não sabe é que já conhecemos a peça.

No seu vídeo de inscrição ele começa: “Sou um pessoa desequilibrada, surtada e mal educada”. Já conhecemos e sabemos que Rico entrega tudo que faltou nessa edição: babado, confusão e gritaria.

Será que ele vai ser um dos escolhidos para causar tretas icônicas dentro da casa? Veremos os próximos capítulos.